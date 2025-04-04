PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yerli ve milli YHT hedefleri mesafe kat ediyor: Konsorsiyum kurulacak

Türkiye'nin yerli ve milli YHT hedefi, sahip olduğu kapasite, kabiliyet ve birikimle bir araya getirilecek. Bu kapsamda Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu kurulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
Yerli ve milli YHT hedefleri mesafe kat ediyor: Konsorsiyum kurulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, raylı sistem araçlarının yüksek bir yerlilik oranıyla üretimi ve ihracatında önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sahip olunan kapasite, kabiliyet ve birikim, yerli ve milli YHT hedefiyle bir araya getirilecek. Bu kapsamda Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu kurulacak.

Böylece, yüksek yerlilik oranıyla üretilecek YHT dizileri, AB Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi şartlarını karşılayacak. Giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebi, yerli ve milli YHT dizileriyle karşılanacağı gibi, bu araçlar yakın coğrafyalara da ihraç edilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kemal Kılıçdaroğlu aday değilim dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesinde bulundu: Çalanların yüzüne tükürülür
Emekliye % 10 memura % 9 zam! Temmuz artışının ipuçları geldi: Aylıklar nasıl değişecek
Sustalı Ceylan
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa
MHP Lideri Devlet Bahçeli mesaiye başlıyor! İlk programı belli oldu: Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek
Kartal ’GÖZ’e geldi! Beşiktaş - Göztepe: 1-3 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri YPG’lilerle halaya durdu
Devlet Bahçeli’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Millet siyasi sömürgecileri affetmeyecek
Kurultaya 3 kala son kulisler! Veli Ağbaba’dan CHP’ye Özel dizayn | Blok liste dayatmasına TAKVİM’de isyan etti: Çarşaf liste esastır
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan A Haber’de boykot tepkisi: Millet tuzağı bozdu
CHP’li Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi! Emsal maçları geride bıraktı
Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş
Cinsel taciz yalanı… Emniyet hareke geçti! Berna Laçin, Melek Mosso, Yekta Kopan…
İBB’deki yolsuzluk çarkının merkezindeki isim tanık oldu! İşte Murat Ongun’un adrese teslim ihaleleri
CHP’nin boykot çağrısı vatandaşın adaletine tosladı! Kart harcamaları 2 Nisan’da iki katına çıktı
İsrail’den Suriye’ye saldırı: Tel Aviv Türkiye’ye mesaj dedi! HTŞ Dera’da IDF ile çatışıyor
MEMUR ZAMMINA ENFLASYON AYARI | TÜİK verileri açıkladı yeniden hesaplama başladı! Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ne olacak?
Üç Kağıtçı’nın Satılmış Ağa’sı Ali Şen’in kızı Hercai’nin yıldızı çıktı! Şener Şen’in sır gibi sakladığı kardeşi...