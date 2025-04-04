Yerli ve milli YHT hedefleri mesafe kat ediyor: Konsorsiyum kurulacak

Türkiye, raylı sistem araçlarının yüksek bir yerlilik oranıyla üretimi ve ihracatında önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sahip olunan kapasite, kabiliyet ve birikim, yerli ve milli YHT hedefiyle bir araya getirilecek. Bu kapsamda Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu kurulacak.



Böylece, yüksek yerlilik oranıyla üretilecek YHT dizileri, AB Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi şartlarını karşılayacak. Giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebi, yerli ve milli YHT dizileriyle karşılanacağı gibi, bu araçlar yakın coğrafyalara da ihraç edilecek.

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