Mercedes Benz Türk’ten mesleki eğitime katkı!

Mercedes Benz Türk, 2014 yılında başlattığı "EML'miz Geleceğin Yıldızı" programı ile mesleki ve teknik eğitime olan desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında şirket, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin elektromekanik laboratuvarlarını tüm gerekli ekipmanlarla donatarak yeniliyor ve uygulamalı eğitimi desteklemek için kamyon bağışında bulunuluyor.



Mercedes- Benz Türk Bayi Ağı ve İş Geliştirme Direktörü Can Balaban, "29 ilde 33 meslek lisesinde açtığımız laboratuvarlarda 4 binden fazla öğrenci eğitim gördü. Öğrencileri oryantasyon programları ile destekliyor, teknik eğitimlerle becerilerini geliştiriyoruz" dedi.

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