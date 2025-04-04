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İş hayatında kadınlara destek: İşçi başına aylık 20 bin 745 lira

İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun’daki kadın işverenlerin istihdam edecekleri kadın işçiler için hibe destek imkanı sürüyor. İşçi başına aylık 20 bin 745 lira ödeniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025
İş hayatında kadınlara destek: İşçi başına aylık 20 bin 745 lira

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Hem girişimci ve hem istihdam edilen kadın sayısının artırılması için imkanlar seferber ediliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen uygulamalardan birini de "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" oluşturuyor.

Kadın işverenlerin istihdam edeceği kadın çalışanlar için destek sağlanan projenin ikinci fazına başvurular devam ediyor. Proje ile İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği veriliyor.

İşçi başına 8 ay boyunca sağlanacak desteğin aylık tutarı 20 bin 745 lira olurken, proje kapsamında verilecek toplam destek tutarı 10 milyon euroyu bulacak. İkinci faz kapsamında 2 bin 100 kadın işveren ve 2 bin 100 kadın işçi projeden faydalanacak.

KİMLER YARARLANIYOR?
Kadın işverenlerin açtığı genç işletmelerden en fazla 9 işçi kapasitesi olan ve yanına ilave işçi olarak kadın sigortalı alan işverenler projenin hedef kitlesini oluşturuyor. Projenin ilk fazında 4 bin kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4 bin kadın işçi projeden fayda sağladı. Ankara, Aydın, Denizli, Samsun, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde uygulanan projeyle 25 milyon euro destek verildi.

SEKTÖR SINIRI YOK
Projeden faydalanabilmek için herhangi bir sektör sınırlaması yok. Mali destek için başvuran girişimci, kadın olmak zorunda. Çok ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortak kadın olmalı. Proje şartlarının tamamını karşılıyorsa şirket yapısı önemli değil. Evden/ uzaktan çalışma, başvuruya engel bir durum değil.

Fakat belli dönemlerde izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilecek. Bu ziyaretlerde işçinin çalıştığını, işçi ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak işverenin görevi. İşverenin emekli olup olmaması proje şartları açısından önemli olmayacak. Ancak işçinin emekli olmaması şart.

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