Fed Başkanı Powell’dan Trump’a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin yankıları sürerken ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



ENFLASYON YÜKSELECEK

Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir. Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." dedi.

FAİZLERİ DÜŞÜR ÇAĞRISI

Powell bu açıklamaları yaparken ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak." ifadelerini kullandı.