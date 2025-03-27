Tüpraş (TUPRS) Temettü 2025 Ne Zaman Yatacak? İlk Ödeme Tarihi Açıklandı

Borsa yatırımcılarının gözdesi Tüpraş'tan temettü müjdesi geldi. 2025 yılı ödemeleri için tarih netleşti.
Borsa yatırımcılarının gözdesi Tüpraş'tan temettü müjdesi geldi. 2025 yılı ödemeleri için tarih netleşti.
TÜPRAŞ (TUPRS) TEMETTÜ 2025 NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan TÜPRAŞ (TUPRS), 2025 yılı temettü takvimini açıkladı. Yatırımcıların heyecanla beklediği temettü ödemesi bu hafta başlıyor. Şirket, 2024 yılı mali dönemi sonunda elde edilen kâr doğrultusunda hissedarlarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını duyurdu.
Tüpraş'ın 2025 yılı temettüsü iki taksit halinde ödenecek:
- 1. Taksit: 28 Mart 2025 tarihinde brüt 6,61 TL olarak ödenecek.
- 2. Taksit: 30 Eylül 2025 tarihinde brüt 6,30 TL olarak yatırılacak.
Yatırımcılar için en önemli detay ise ödemelerin borsa hesaplarına ne zaman geçeceği. SPK düzenlemelerine göre, nakit temettü ödemeleri hak kullanım tarihinden iki işlem günü sonra hesaplara yansıyor. Buna göre:
Tüpraş 1. taksit temettü ödemesi 3 Nisan 2025 Perşembe günü yatırımcı hesaplarına geçecek.
Tüpraş temettüsünden faydalanmak isteyen yatırımcıların, temettü hak kullanım tarihinden bir gün önce TUPRS hisselerine sahip olması gerekiyor. Bu nedenle yatırımcıların 27 Mart 2025 Perşembe günü seans kapanışına kadar hisseleri portföylerinde bulundurması yeterli olacak.
Tüpraş 2024 yılında 18,31 milyar TL net kâr açıklarken, bu rakam bir önceki yıla göre %76'lık bir düşüşe işaret etti. 2024 net satışları ise 810,38 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlara rağmen şirket temettü politikasını sürdürerek yatırımcılarını memnun etmeye devam etti.
-Toplam temettü: 12,92 TL
-Son fiyat üzerinden temettü verimi: %9,69
Son yıllarda düzenli olarak temettü ödemesi gerçekleştiren Tüpraş, 2023 ve 2024 yıllarında da iki taksitli dağıtım modelini benimsedi:
2024 Temettüleri:
3 Nisan 2024: 9,34 TL
27 Eylül 2024: 10,74 TL
2023 Temettüleri:
10 Mart 2023: 40,89 TL
29 Eylül 2023: 6,77 TL