Sabancı Holding’de bayrak değişimi!

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak. Holding'den yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.



EĞİTİM-SAĞLIK İÇİN ÇALIŞACAK

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Sabancı, filantropi, eğitim ve sanat alanında yapacağı çalışmalarla, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna ve toplumsal kalkınmasına destek olmayı sürdürecek. Sabancı, "Birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum" dedi.



HAYRI ÇULHACI'YA DEVREDİYOR

Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hâlâ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor. Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunuyor.