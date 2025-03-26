PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding’de bayrak değişimi!

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mart 2025
Sabancı Holding’de bayrak değişimi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2004'ten bu yana sürdürdüğü holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, 27 Mart itibarıyla bırakacak. Holding'den yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek.

EĞİTİM-SAĞLIK İÇİN ÇALIŞACAK
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Sakıp Sabancı Müzesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam edecek olan Güler Sabancı, filantropi, eğitim ve sanat alanında yapacağı çalışmalarla, Türkiye'nin çağdaşlaşma yolculuğuna ve toplumsal kalkınmasına destek olmayı sürdürecek. Sabancı, "Birçok görevi başarıyla tamamlamış ve topluluğumuzun itibarını hak ettiği şekilde temsil etmiş olmanın verdiği iç huzuru ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini bırakıyorum" dedi.


HAYRI ÇULHACI'YA DEVREDİYOR
Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hâlâ Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor. Hayri Çulhacı 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İyi bir ülke lideri de iyi
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Pisliklerini kapatmak için gençlerin arkasına saklanan korkaklar
Borsa İstanbul
İşte CHP’nin gerçek yüzü! Gezi’nin çapulcuları Saraçhane’nin ağzı bozuk vandalları! Başkan Erdoğan’a alçak hakaretler
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi
Yunan ordusundan Türkiye’ye küstah hakaretler! Ankara’dan Atina’ya sert tepki
CHP’li İBB’deki 560 milyar TL’lik yolsuzlukla İstanbul’a neler yapılabilirdi? İşte megakente yapılabilecek eser ve hizmetler
CANLI | CHP’nin yolsuzluk provokasyonu! İzinsiz gösterilerde 172 kişi tutuklandı
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
AK Partilileri hedef alarak katliam çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil gözaltına alındı
Bakanlık yolsuzluğu belgeledi! ⁠Ekosistem çöktü | İmamoğlu örgütünden yandaş müteahhitlere yüzde 30 emsal kıyağı
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması: Kent değil Kandil uzlaşısı! Savcılık itirazı yükleniyor
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Riyad’da mekik diplomasisi! ABD ve Rusya’dan Karadeniz kararı
Başsavcılığa şikayet yağıyor! İş insanı İdris Özcelep İmamoğlu ve rant çetesini ihbar etti: Fatih Keleş ne istiyorsa ver işini çözelim
Fenerbahçeliler havaya uçacak! Yeni sezonun ilk transferi bitiyor
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!