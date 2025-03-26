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Girişimcinin yüzünü güldüren destek! KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), yeni girişimcilere can suyu olacak destek programını duyurdu. Üstelik bu program kapsamında işletmeler, 1.500.000 TL’ye kadar finansman sağlayabiliyor. Geri ödemeli olan bu desteğin %80’i KOSGEB tarafından karşılanıyor.

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 19:31
Girişimcinin yüzünü güldüren destek! KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor

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KOSGEB, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile işini büyütmek isteyen işletmelere yönelik hazırladığı Girişimci Destek Programı kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor.

Fotoğraf: KOSGEBFotoğraf: KOSGEB

İŞ KURMAK İSTEYENE GERİ ÖDEMESİZ DESTEK!

Yeni bir işletme kurmak isteyen girişimciler için program oldukça cazip.
Destekler şu şekilde:

Gerçek kişi işletme kuran girişimcilere: 10.000 TL

Sermaye şirketi kuranlara: 20.000 TL

Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu tutarlara 10.000 TL ilave yapılıyor.

Ayrıca her yıl, çalışan personelin prim gün şartı sağlanırsa, 1 aylık brüt asgari ücret tutarında personel gideri desteği de veriliyor.

Programın amacıProgramın amacı

İŞİNİZİ BÜYÜTMEK Mİ İSTİYORSUNUZ? 1,5 MİLYON TL HAZIR!

Mevcut işletmesini büyütmek isteyenler için "İş Geliştirme Desteği" kapsamında:

  • Personel Gideri Desteği

  • Makine, Teçhizat ve Kalıp Alımı Desteği

  • Yazılım Giderleri Desteği

  • Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz gibi hizmet alımı destekleri sunuluyor.

Toplam destek 1.500.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu rakam 1.650.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Kurma Desteği'ne tüm sektörlerdeki işletmeler başvurabilirken, İş Geliştirme Desteği için yalnızca belirli NACE kodlarına sahip sektörler destekleniyor. Bunlar:

🔴 C – İmalat

🔴 61 – Telekomünikasyon

🔴 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık

🔴 63 – Veri işleme, bilişim altyapısı

🔴 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR

Girişimcinin işletmede en az %50 ortaklık payı olmalı ve bu oran destek süresi boyunca korunmalı.

İşletme, kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapmalı.

Daha önce bazı girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programa başvuramıyor.

MAKİNEYİ KİRALAMA YOK!

Destek kapsamında alınan makineler, yazılımlar veya kalıplar satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Üç yıl boyunca işletmede aktif şekilde bulunması gerekiyor.

SON BAŞVURU

Destek ödemeleri için ödeme talep formu, projenin tamamlanmasından sonra en geç 4 ay içinde yapılmalı. Aksi halde destek hakkı kaybedilebiliyor.

➡️ Başvuru için KOSGEB Resmi Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz

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