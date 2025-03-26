Girişimcinin yüzünü güldüren destek! KOSGEB 36 ay vadeli 1.5 milyon TL kredi veriyor

KOSGEB, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile işini büyütmek isteyen işletmelere yönelik hazırladığı Girişimci Destek Programı kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor.
KOSGEB, yeni iş kurmak isteyen girişimciler ile işini büyütmek isteyen işletmelere yönelik hazırladığı Girişimci Destek Programı kapsamında 1,5 milyon TL'ye kadar finansman sağlıyor.
Yeni bir işletme kurmak isteyen girişimciler için program oldukça cazip.
Destekler şu şekilde:
Gerçek kişi işletme kuran girişimcilere: 10.000 TL
Sermaye şirketi kuranlara: 20.000 TL
Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu tutarlara 10.000 TL ilave yapılıyor.
Ayrıca her yıl, çalışan personelin prim gün şartı sağlanırsa, 1 aylık brüt asgari ücret tutarında personel gideri desteği de veriliyor.
Mevcut işletmesini büyütmek isteyenler için "İş Geliştirme Desteği" kapsamında:
Personel Gideri Desteği
Makine, Teçhizat ve Kalıp Alımı Desteği
Yazılım Giderleri Desteği
Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz gibi hizmet alımı destekleri sunuluyor.
Toplam destek 1.500.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Eğer girişimci kadın, genç, engelli, gazi veya şehit yakını ise bu rakam 1.650.000 TL'ye kadar yükselebiliyor.
İş Kurma Desteği'ne tüm sektörlerdeki işletmeler başvurabilirken, İş Geliştirme Desteği için yalnızca belirli NACE kodlarına sahip sektörler destekleniyor. Bunlar:
🔴 C – İmalat
🔴 61 – Telekomünikasyon
🔴 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık
🔴 63 – Veri işleme, bilişim altyapısı
🔴 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme
Girişimcinin işletmede en az %50 ortaklık payı olmalı ve bu oran destek süresi boyunca korunmalı.
İşletme, kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapmalı.
Daha önce bazı girişimcilik desteklerinden yararlananlar bu programa başvuramıyor.
Destek kapsamında alınan makineler, yazılımlar veya kalıplar satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. Üç yıl boyunca işletmede aktif şekilde bulunması gerekiyor.
Destek ödemeleri için ödeme talep formu, projenin tamamlanmasından sonra en geç 4 ay içinde yapılmalı. Aksi halde destek hakkı kaybedilebiliyor.
➡️ Başvuru için KOSGEB Resmi Sitesi'ni ziyaret edebilirsiniz