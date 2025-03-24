SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Likidite senedi nedir? Merkez Bankası likidite senedi ihracı ne demek, ne işe yarar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikası araçları kapsamında likidite senedi ihracına yeniden başladı. Bu adım, piyasadaki fazla likiditeyi çekmek, döviz kurlarındaki oynaklığı engellemek ve enflasyonla mücadelede para aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacı taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 16:56
Likidite senedi nedir? Merkez Bankası likidite senedi ihracı ne demek, ne işe yarar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki likidite fazlasını çekmek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla yeniden likidite senedi ihraç edeceğini duyurdu. Son düzenlenen ihalede 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı planlanırken, piyasadan gelen 18,4 milyar TL'lik talep kabul edildi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔍 LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Likidite senedi, TCMB tarafından ihraç edilen kısa vadeli borçlanma senetleridir. Temel amacı, piyasadaki fazla parayı (likiditeyi) geçici olarak çekmek ve para piyasası üzerindeki kontrolü artırmaktır.

Bu senetler genellikle 91 gün vadeli olur ve iskontolu, yani nominal değerinin altında bir bedelle satılır. Vade sonunda nominal değer üzerinden ödeme yapılır.

Likidite senetleri:

TCMB'nin para politikası aracı olarak kullanılır.

İkincil piyasada işlem görebilir.

Gerekirse Merkez Bankası tarafından erken itfa edilebilir.

🧾 LİKİDİTE İHRACI NE ANLAMA GELİYOR?

Likidite senedi ihracı, Merkez Bankası'nın piyasaya TL cinsi kısa vadeli borçlanma senetleri sunarak fazla parayı çekmesini ifade eder. Böylece piyasadaki para arzı daraltılır, bu da:

-Enflasyonist baskının hafifletilmesine,

-Döviz kurunun dengelenmesine,

-Para politikası sinyallerinin güçlendirilmesine katkı sağlar.

Bu uygulama, Merkez Bankası Kanunu'nun 52. maddesine dayanır. Kanuna göre TCMB, 91 günü geçmeyen vadelerde ve yalnızca para politikası amaçlı olacak şekilde bu tür senetleri ihraç edebilir.

📈 GÜNCEL İHALE DETAYLARI

TCMB, 24 Mart 2025 tarihinde 30 gün vadeli 50 milyar TL tutarında bir likidite senedi ihalesi açtı.

-Kabul edilen teklif: 18,4 milyar TL

-Ortalama basit faiz: %47,69

-Bileşik faiz: %59,65

Bu oranlar, piyasada sıkılaştırıcı bir para politikası duruşunun sürdüğünü gösteriyor. Merkez Bankası, bu tür hamlelerle kur istikrarı sağlamak ve iç talebi kontrollü biçimde yönetmek istiyor.

🔄 EKONOMİK ETKİLERİ NELER?

Likidite senedi ihracıyla amaçlanan başlıca etkiler şunlardır:

-TL arzının daraltılması → enflasyonun kontrol altına alınması

-Döviz talebinin dengelenmesi → kur dalgalanmalarının sınırlandırılması

-Faiz politikasının etkinliğinin artırılması

Bankacılık sistemindeki fazla rezervlerin geçici olarak TCMB'ye yönlendirilmesi

Uzmanlara göre bu tür adımlar, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yönetilmesinde kritik rol oynuyor.

Ziraat Bankası’ndan 1 milyon liralık konut kredisi! Düşük faizli, 120 ay vadeliZiraat Bankası’ndan 1 milyon liralık konut kredisi! Düşük faizli, 120 ay vadeli
Ziraat Bankası'ndan 1 milyon liralık konut kredisi! Düşük faizli, 120 ay vadeli
Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!
Ramazan Bayramı öncesi maaşlar yatacak mı? Emekli memur maaşları erken mi yatacak? Nisan 2025 SSK, BAĞKUR, 4C maaş takvimi!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine başladı! Masada İBB’deki yolsuzluk, İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özgür Özel’in sokak çağrısı var!
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Casper
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Şehzadebaşı Camii ve haziresine alçak saldırı! Vali Gül incelemelerde bulundu
Borsa İstanbul
Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’deki ilk görüntüleri
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı: Hakimlik kararına ulaşıldı! Yerine kim gelecek? İşte seçim tarihi
Ekosistem çarkının detayları TAKVİM’de: CHP’nin Paris partysindeki şarabın faturası 28 milyon TL!
Yolsuzluğu ifşa eden müteahhidin ifadesini MASAK doğruladı: CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun çetesi 15 dairesine çöktü!
İkramiye hesapta: Kime, ne zaman ve ne kadar para yatırılacak? Erken maaşa ve farka dikkat!
Galatasaray’a uçak gibi kanat! Transfer için gemiler yakıldı
CHP’de İmamoğlu’nu aklama tiyatrosu! Ön seçim sirkinden enstantaneler... Özel’in ayrı Kılıçdaroğlu’nun ayrı Yavaş’ın ayrı hesabı var