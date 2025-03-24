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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki likidite fazlasını çekmek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları sınırlamak amacıyla yeniden likidite senedi ihraç edeceğini duyurdu. Son düzenlenen ihalede 50 milyar TL'lik 30 gün vadeli likidite senedi ihracı planlanırken, piyasadan gelen 18,4 milyar TL'lik talep kabul edildi.

Fotoğraflar: AA 🔍 LİKİDİTE SENEDİ NEDİR? Likidite senedi, TCMB tarafından ihraç edilen kısa vadeli borçlanma senetleridir. Temel amacı, piyasadaki fazla parayı (likiditeyi) geçici olarak çekmek ve para piyasası üzerindeki kontrolü artırmaktır. Bu senetler genellikle 91 gün vadeli olur ve iskontolu, yani nominal değerinin altında bir bedelle satılır. Vade sonunda nominal değer üzerinden ödeme yapılır. Likidite senetleri: TCMB'nin para politikası aracı olarak kullanılır. İkincil piyasada işlem görebilir. Gerekirse Merkez Bankası tarafından erken itfa edilebilir.