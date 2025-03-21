EY şirketi geleceğin liderlerine yeni programıyla destek olacak!

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY, Aile Şirketlerinde Genç Liderler Programı'nı Türkiye'de hayata geçiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, program, henüz kariyer yolculuklarının başında olan 22-30 yaş aralığındaki aile şirketlerinin yeni nesil üyelerine ve liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen gençlere kapsamlı eğitim ve gelişim fırsatı sunacak.



Program, verilen eğitimlerle katılımcıların teknoloji, inovasyon, finans, strateji, yatırım analizleri, sürdürülebilir büyüme, yönetim ve liderlik gibi önemli alanlarda gelişimlerini hızlandıracak. Geleceğin iş dünyasına etkili liderler yetiştirmeyi hedefleyen programa başvurular 31 Mart'a kadar devam edecek. Bir hafta boyunca sürecek ve sınırlı kontenjana sahip program için başvurular EY web sitesi üzerinden yapılabiliyor.