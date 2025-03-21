Açıklama geldi: Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul 'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 5'i aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu. (AA)





İşlemlerin yeniden başlamasına ilişkin Borsa İstanbul açıklamasında ise şunlar kaydedildi:



"Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikalarında ve emtia sertifikalarında saat 11:12:12'de tek fiyat emir toplama, 11:17:12'de eşleştirme yapılacak ve 11:22:12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 11:12:12'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 11:22:12'den itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu ve yeni pay alma hakkından arta kalan birincil piyasa sıralarında işlemler 11:22:12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.



VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 11:22:12'de yeniden başlayacaktır."

Kayıpların sürmesiyle borsa 11.27 itibarıyla yeniden devre kesti.