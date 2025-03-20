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Bakıcı çalıştırana ayda 2.040 TL destek!

Evde gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar 4 puanlık prim indiriminin yanı sıra asgari ücret desteğinden de yararlanabiliyor. Aylık avantaj 2 bin 40 lirayı buluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Bakıcı çalıştırana ayda 2.040 TL destek!

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Evde ayda 10 günden fazla sigortalı gündelikçi, bakıcı çalıştıranlara hem prim hem asgari ücret desteği sağlanıyor. Bu yıl aylık bin liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı gündelikçi, bakıcı ve bahçıvan çalıştıranlar ile kapıcı çalıştıran işverenler de yararlanabiliyor.

Bu işverenler geçen yıl da işçi çalıştırmışsa bu yıl destekten yararlanacakları ayda işçi sayısının geçen yıl en az işçi çalıştırdıkları aydaki işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin; geçen yıl boyunca her ay hem gündelikçi hem de bakıcı çalıştırmış bir işverenin bu yıl destekten yararlanabilmesi için işçi sayısının 2'nin altına düşmemesi gerekiyor.

İlk defa ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde gündelikçi, bakıcı çalıştıran işveren ise her ay destekten yararlanıyor. Gündelikçi, bakıcı çalıştıranlara ayrıca 4 puanlık işveren primi indirimi imkanı da bulunuyor. Bu sayede aylık bin 40 lira avantaj sağlanıyor.

Gündelikçi veya bakıcı çalıştıran bir işveren bin lira da asgari ücret desteğinden yararlandığında devletten aldığı toplam destek tutarı ayda 2 bin 40 lirayı buluyor.

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