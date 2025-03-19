Rekor rüzgarları esiyor: Altının onsu 3 bin 37 doları gördü!

Altın, ABD'deki ekonomik yavaşlama endişelerini artıran veriler ve Orta Doğu'da artan gerilim ile rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın Cuma günü ilk kez 3 bin dolarlık psikolojik eşiği aşmıştı. Altının onsu dün de 3 bin 37 doları görerek yeni rekor kırdı. Ons altın yılın başından bu yana yatırımcısına 15'in üzerinde kazandırdı. Yurt içinde de gram altın 3 bin 579 lira ile rekor kırdı.



'ANA HEDEF 3.200 $'

Uzmanlar, altının ons fiyatında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını belirterek, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekliyor. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, "Hedefi 3 bin 30, 3 bin 40 dolar görüyorum ancak ana hedef 3 bin 200 dolar gibi geliyor. Altının ons fiyatında trendi kalıcı bir şekilde değiştirecek gelişme yok gibi" dedi. Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay da "Altının ons fiyatında 3 bin dolar seviyesinin dirençten desteğe doğru evrileceğini düşünüyoruz. Ara ara kâr satışları olsa da yükseliş trendinin 2025'te devam edeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.



TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Bankalar altın için fiyat tahminini yükseltmeyi sürdürüyor. UBS, ticaret tarafındaki risklerin yukarı yönlü kalmaya devam ettiğine vurgu yaparak, yıllıklandırılmış altın hedefini 3 bin 200 dolara yükseltti. UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını tahmin ederken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.



BANKADAN ALIM SATIMA EK VERGİ

17 Mart tarihinden itibaren, vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; bu işlemler üzerinden binde 2 (% 0.2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

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