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Vale ücretlerine zam geldi! Yeni rakamlara tepki yağdı: Fiyatlar uçak biletiyle yarışıyor...

İstanbul’da azami vale ücretleri yüzde 20-25 artırıldı. Havalimanlarındaki tarife ise kampanyalı uçak bileti fiyatlarına yaklaşarak, otopark ücreti hariç 600 lira oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mart 2025
Vale ücretlerine zam geldi! Yeni rakamlara tepki yağdı: Fiyatlar uçak biletiyle yarışıyor...

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İstanbul'da vale ücretleri yüzde 20-25 yükseltildi. Azami vale hizmeti ücreti; otopark ücreti hariç tutulmak üzere AVM'lerde 250-375, hastanelerde 190-250, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 lira oldu. Havalimanlarında ise azami vale ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarılırken, bu fiyat kampanyalı uçak biletine yaklaştı.

İTO'nun yeni tarifesine göre; İstanbul üç bölgeye ayrıldı. Vale hizmetlerinin en çok talep gördüğü Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer ve Şişli'yi kapsayan 1. bölgede AVM'lerde 375, hastanelerde 250, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 500 lira tavan fiyat uygulanacak.

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Bayrampaşa, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan, Güngören, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Tuzla ve Zeytinburnu'nu kapsayan 2. bölgede ise AVM'lerde azami ücret 310, hastanelerde 190, otel, restoran ve eğlence mekanlarında 375 lira olarak belirlendi. 3. bölgede de azami vale hizmeti AVM'lerde 250, hastanelerde 190, otellerde 310 lira oldu.

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