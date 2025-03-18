Evini satana gelir vergisi yolda!

Geçen yıl ülkemizde 3 milyon 65 bin gayrimenkul satışı gerçekleşti. Gayrimenkullerin 5 yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazancın gelir vergisine tabi olabildiğini söyleyen Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Değer artışı kazancının 2024 takvim yılı için 87 bin TL'si gelir vergisinden istisna" dedi.



İstisna tutarının altında kalan gelirler için yıllık beyanname verilmeyeceğini söyleyen Özelmacıklı, "İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde ise beyanname verilecek ve istisna tutarı gelirden düşülebilecek" diye konuştu.

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