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Sigorta sektörünün 2025 hedefi yüzde 30 büyüme!

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2024'te 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini ve 2025'te sektörde yüzde 35-40 arasında büyüme beklendiğini duyurdu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mart 2025
Sigorta sektörünün 2025 hedefi yüzde 30 büyüme!

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Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün 2024'te 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini ve 2025'te sektör için yüzde 35-40 arasında büyüme beklentisi olduğunu açıkladı.

Gülen, 2024'ün sigorta sektörü açısından güçlü büyüme ve finansal sağlamlık ile öne çıktığını, sektörün öz sermaye yapısını güçlendirmeye devam ederek finansal dayanıklılığını artırdığını kaydetti. 2024'te öz sermaye büyüklüğünün yüzde 74 artışla 265.3 milyar liraya ulaştığı bilgisini veren Gülen, "Bu gelişme, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini güçlendirdi. En sevindirici gelişmelerden biri ise motor, sağlık ve yangın gibi ana branşlarda poliçe sayımızın artıyor olması" dedi.

Sektörün bilanço gücünü artırmaya devam ettiğini vurgulayan Gülen, "2024'te sigorta sektörümüzün toplam aktif büyüklüğü yüzde 61 artarak 2.29 trilyon liraya ulaştı" diye konuştu.

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