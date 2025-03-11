Yenilikçi fikirlere 40 milyon TL!

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark tarafından hayata geçirilen 40 milyon TL'lik bütçeye sahip girişimcilik programı başladı. Yıldız Kaşifleri programı, yenilikçi fikirleri olanları finansal destekten ekipman teminine, uluslararası yarışmalara katılımdan yatırım fırsatlarına kadar geniş bir çerçevede desteklemeye hazırlanıyor.



Program kapsamında dört ana başlık altında destek sağlanacak. Girişimcilik desteği ile girişimciler Bootcamp programlarıyla fikirlerini iş modeline dönüştürme fırsatı yakalayacak. Ekipman desteğiyle girişimciler ve öğrenci takımları, projeleri için gerekli malzeme, ham madde, makine ve teçhizat desteğinden faydalanabilecek.



Yarışma desteğiyle girişimciler, uluslararası yarışmalara ve konferanslara katılım için uçak bileti ve konaklama desteği alabilecek. Ölçeklendirme ayağında ise; YTÜ Yıldız Teknopark'ın global ofislerinden Londra, Amsterdam, Dubai ve ABD gibi girişimcilik merkezlerinde ofis alanlarına erişim sağlayacak girişimciler, uluslararası iş ortaklıkları, mentorluk ve yatırım fırsatlarına ulaşacak.

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