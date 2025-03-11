50 yaş üstü kadınlara yapay zeka eğitimi!

L'ORÉAL Türkiye, 50 yaş ve üstü kadınların teknoloji yolculuklarına destek oluyor. SistersLab - Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 'L'Oréal Türkiye 50+ Tekno Kadın Guru Programı', 50 yaş ve üzeri kadınların çalışma hayatlarında güçlenmelerini sağlayacak dijital beceriler ve yapay zeka gibi yeni teknolojileri öğrenmelerine imkan tanıyor.



Program kapsamında 50 yaş ve üzeri bin 200 kadın, yapay zeka ve dijital becerilerini güçlendirme eğitimleri alacak. L'Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, "Yaş alan kadınların teknolojiyle güçlenmesini ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara erişmelerini destekliyoruz" diye konuştu.

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