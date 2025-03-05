VATANDAŞLIK MAAŞI son durum! Ödemeler ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılır?

AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde 2025 "Aile Yılı" kapsamında yeni destek ödemesinin başlayacağının duyurulmasının ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş vatandaşlık maaşı teklifiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aile bazlı bir destek sistemi olarak tasarlanan bu maaş, hane gelirleri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan aileleri kapsayacak.

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Vatandaşlık maaşı, ihtiyaç sahibi ailelerin gelirlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilmesi planlanan yeni bir sosyal destek programıdır. Bu kapsamda, hane geliri asgari ücretin üçte ikisinin altında olan ailelere nakdi destek sağlanacaktır. Ailelerin ekonomik refahını artırmayı hedefleyen bu sistem, belirlenen kriterleri taşıyan vatandaşlara devlet tarafından sağlanacak.

AİLE BAZLI VATANDAŞLIK MAAŞI

Yapılan açıklamalara göre vatandaşlık maaşı aile bazlı bir destek sistemi olacak. Her ailenin en az asgari ücret seviyesinde bir geliri olması sağlanacak. Eğer bir hanenin geliri bu seviyenin altındaysa, eksik kalan kısım devlet tarafından tamamlanacak. Ayrıca, ev kadınlarına emeklilik hakkı sağlanması ve milletvekillerine tanınan yıpranma payının ev kadınlarına da verilmesi planlanıyor. Şu anda bu konularla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor ve yakın zamanda yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.