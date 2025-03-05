TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

250 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUM



A Para ekranlarından değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy faiz indirimi beklediğini ifade etti. 250 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi için erken olduğunu belirten Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.