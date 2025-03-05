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TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre ekonomistler faizin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

AA AA
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 01:11 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 01:27
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak.

FAİZ 2 AYDIR DÜŞÜYOR

2025'in ilk kararını 23 Ocak'ta veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 45'e çekti.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Merkez Bankası para politikası nasıl devam edecek

250 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYORUM

A Para ekranlarından değerlendirmelerde bulunan Stratejist Cüneyt Paksoy faiz indirimi beklediğini ifade etti. 250 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi için erken olduğunu belirten Paksoy, "Faiz indirimi bekliyorum. 250 baz puan bekliyorum. Hazır alan varken 40'ın altında bir enflasyon netleşmesi varken. Ama tabii her ay faiz indirebilecek bir Merkez Bankası profili midir bu? Bunu konuşmak için bana göre erken. Hatta şu deniyor sürpriz olarak 250 baz puanın üzerinde de faiz indirimi yapabilir beklentisi de söyleniyor konuşuluyor piyasada. Bunun için de bence biraz erken." ifadelerini kullandı.

Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi (TCMB internet sitesi)Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takvimi (TCMB internet sitesi)

8 TOPLANTI YAPILACAK

Merkez Bankası, 2025 yılında 12 yerine 8 toplantı yapacağını açıklamıştı.

İŞTE 2025 MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ
23 Ocak
6 Mart
17 Nisan
19 Haziran
24 Temmuz
11 Eylül
23 Ekim
11 Aralık

TCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoydan flaş tahminTCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoydan flaş tahmin

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