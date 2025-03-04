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Sigaraya 8 TL zam! 4 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı

Türkiye’de artan enflasyon ve döviz kuru hareketliliği, sigara fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna 8 TL zam yapıldığını duyurdu. Bu fiyat artışıyla birlikte sigara fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 18:07 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:08
Sigaraya 8 TL zam! 4 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı

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Sigara tiryakileri için kötü haber geldi. Yüksek enflasyon ve artan vergilerin etkisiyle sigara fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu bilgiye göre, bir sigara grubunda fiyatlar 8 TL artırıldı. Artışın ardından en uygun sigara fiyatlarının bile ciddi seviyelere çıkması beklenirken, vatandaşlar yeni fiyatların cebini daha da yakacağını düşünüyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

EN UCUZ VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI

Gelen 8 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 79 TL en yüksek fiyatlı sigara ise 93 TL oldu.

SİGARA ZAMLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye'de son dönemde sigara fiyatlarına art arda gelen zamlar, birçok faktörden kaynaklanıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve tütün ürünlerine getirilen vergiler, fiyat artışlarının en büyük nedenleri arasında gösteriliyor. 2025 yılının başında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından, sigara fiyatları yılın ilk aylarından itibaren yükselmeye devam etti.

Tekel bayileri ve vatandaşlar, bu zamların satışları olumsuz etkilediğini ve kaçak sigaraya olan yönelimin arttığını dile getiriyor. Bazı uzmanlar ise sigara fiyatlarındaki artışın, tütün tüketimini azaltmaya yönelik politikaların bir sonucu olduğunu ifade ediyor.

SİGARA FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Yeni zamla birlikte, sigara fiyatlarında ciddi bir yükseliş bekleniyor. Türkiye genelinde en düşük fiyatlı sigaranın dahi yüksek seviyelere çıkmasıyla, tüketiciler alternatif çözümler arayışına girdi. Tekel bayileri, vatandaşların fiyat artışlarına tepkili olduğunu ve satışların giderek azaldığını söylüyor.

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