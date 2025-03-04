Sigaraya 8 TL zam! 4 Mart 2025 güncel sigara fiyatları kaç TL? En düşük, en yüksek sigara fiyatı

Sigara tiryakileri için kötü haber geldi. Yüksek enflasyon ve artan vergilerin etkisiyle sigara fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın duyurduğu bilgiye göre, bir sigara grubunda fiyatlar 8 TL artırıldı. Artışın ardından en uygun sigara fiyatlarının bile ciddi seviyelere çıkması beklenirken, vatandaşlar yeni fiyatların cebini daha da yakacağını düşünüyor.

Gelen 8 TL'lik zam ile birlikte en düşük sigara 79 TL en yüksek fiyatlı sigara ise 93 TL oldu.

EN UCUZ VE EN YÜKSEK SİGARA FİYATLARI

SİGARA ZAMLARI NEDEN ARTIYOR?

Türkiye'de son dönemde sigara fiyatlarına art arda gelen zamlar, birçok faktörden kaynaklanıyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve tütün ürünlerine getirilen vergiler, fiyat artışlarının en büyük nedenleri arasında gösteriliyor. 2025 yılının başında yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından, sigara fiyatları yılın ilk aylarından itibaren yükselmeye devam etti.

Tekel bayileri ve vatandaşlar, bu zamların satışları olumsuz etkilediğini ve kaçak sigaraya olan yönelimin arttığını dile getiriyor. Bazı uzmanlar ise sigara fiyatlarındaki artışın, tütün tüketimini azaltmaya yönelik politikaların bir sonucu olduğunu ifade ediyor.