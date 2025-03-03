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Gözler TÜİK'te! Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor

Piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bugün saat 10'da açıklanacak rakamlar öncesi ekonomistlerin beklentileri de belli oldu.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 08:03 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 08:24
Gözler TÜİK’te! Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklanıyor

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Piyasaların gözü TÜİK'in açıklayacağı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,97 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10'da açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Grafik (AA)Grafik (AA)

Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,97 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,97), bir önceki ay yüzde 42,12 olan yıllık enflasyonun yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi şubat ayı itibarıyla yüzde 28,67 oldu.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 5,03 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97

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