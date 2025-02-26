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Bireysel emeklilik sektörü yüzde 40 büyüdü!

2024 sonu itibarıyla 1.4 milyonu aşan 18 yaş altı katılımcılar, BES’in büyümesinde itici güç olmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘BES’in yüzde 13’ünü oluşturan 18 yaş altı katılımcıların toplam fon büyüklüğü 34 milyar liraya ulaştı. Kendileriyle birlikte çocuklarının geleceğini de teminat altına almak isteyen ailelerin BES’e olan ilgi ve güveni her geçen gün artıyor’ dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Bireysel emeklilik sektörü yüzde 40 büyüdü!

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    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) büyüme hız kesmeden sürüyor. 2024 sonu itibarıyla 18 yaş altı katılımcı sayısı yüzde 39.8 büyümeyle 1 milyon 420 bine ulaşırken, sözleşme sayısı da yüzde 41.6 büyümeyle 1 milyon 597 bini buldu. Fon büyüklüğü ise 2024 yılbaşına göre yüzde 175.7 artışla devlet katkısı dahil 34 milyar liranın üzerine çıktı.

    BES'in yüzde 13'ünü oluşturan 18 yaş altı katılımcıların sektörün büyümesinde itici güç olmayı sürdürdüğünü belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sektörde önemli bir kilometre taşı haline gelen 18 yaş altı BES'te Katılım Emeklilik olarak sözleşme sayımız 2024 yıl başına göre yüzde 55 artışla 160 bine ulaştı. Yüksek getiri oranına sahip ve altın, gümüş, döviz gibi enstrümanlara yatırım yapan fon seçeneklerimizle daha da cazip hale gelen Erken BES ürünümüz ailelerin teveccühü ve güveni ile büyümeye devam ediyor" diye konuştu.

    "DOĞUMLA BAŞLIYOR"
    18 yaş altı BES verilerini değerlendiren Sincek, "Yıl başında sektör genelinde 1.4 milyonu aşan katılımcı sayısına baktığımızda erken yaş gruplarında önemli yükseliş görüyoruz. Sıfır yaş segmentinde sayının 130 bini aşması tasarruf farkındalığının ailede artık çocuğun doğumuyla başladığını gösteriyor. Sektörün yeni doğanlarla büyümeye devam edeceğini söyleyebiliriz" dedi.

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