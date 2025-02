Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)





5 AYRI NOKTADA LİSANS ALINDI



TPAO'nun bölgede 5 ayrı noktada arama ruhsatı aldığını anlatan Türkmenoğlu, "Şu an sondaj kulesi kurulacak Kürsat bölgesi, İran-Özalp-Muradiye üçgeni ortasında bir yer, bu sebeple buradan çok umutluyuz. Orada büyük bir müjdeli haber bekliyoruz. Şu an için en önemli konu orada sondaj kuyusunun vurulmasıdır. 80 yıldır her hükümet döneminde petrol var denilmesine rağmen arama yapılmadı. Ama biz arama yaparak Gabar'da nasıl petrol bulduysak, inşallah burada da bulacağız" ifadeleirni kullandı.



Yapılan sondaj çalışmalarının Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtladığını anlatan Türkmenoğlu, "Bugün yılda 80-90 sondaj çalışması yapılıyor. Türkiye'de şu anda 120 bin varil günlük ham petrol çıkarılıyor. Bölge terörden arındırıldıktan sonra tüm bu başarılar geldi. Artık her bir metrekarede devletin gücü ve etkinliği hissediliyor. Van'da da sağlanan bu güven ortamı inşallah büyük bir müjdeyi beraberinde getirecektir" diye konuştu.