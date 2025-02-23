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Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

Van Muradiye'de petrol sondajı için hazırlıklar hız kazandı. Bölgeye 200 tonluk sondaj kulesi dikilecek, 1500 metre derinlikte petrol aranacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Dijital ortak yayınında "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" muştusuyla atılan adımları duyurmuş, "Yeni Gabarlar ile inşallah keşifler ve üretimlerle petrol üretimimizi artırmak istiyoruz" demişti. Bu bağlamda Muradiye'deki petrol sondajının Nisan 2025'te yapılması bekleniyor. Öte yandan bölgedeki petrol varlığı Sultan Abdülhamid Han'ın 136 yıl önce çizdirdiği haritalarda da yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025 , 09:38 Güncelleme Tarihi :23 Şubat 2025 , 09:56
Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital Yeni Gabarlar diyerek duyurmuştu! Van Muradiye’de petrol aranacak: Abdülhamid Han’ın 136 yıllık mirası

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    "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" muştusuyla atılan adımlar karşılığını veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar'daki petrol üretimini 100 bin varilin üzerine çıkarmayı hedeflerken yeni keşifler için kapı aralandı.

    Ocak 2025'te Turkuvaz Dijital yayınına konuk olan ve Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar petrolünün üretimini 100 bin varile çıkarıp yeni Gabarlar ile inşallah keşifler ve üretimlerle petrol üretimimizi artırmak istiyoruz" demişti.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Dijital yayınının konuğu oldu (Takvim.com.tr)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Turkuvaz Dijital yayınının konuğu oldu (Takvim.com.tr)

    Bakan Bayraktar'ın bu mesajı sonrası Van'ın Muradiye ilçesinde petrol sondajı için hazırlıklar hız kazandı.

    VAN MURADİYE'DE PETROL SONDAJI YAPILACAK

    SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak.

    Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)


    Jandarma ile güvenlik korucularının gece gündüz nöbet tuttuğu bölgede aylardır 100 personel, 30 iş makinesiyle sondajın yapılacağı alanı hazır hale getirilmeye çalışılırken, bölgedeki sert iklim koşulları nedeniyle bahara kadar çalışmalara ara verildi.

    200 TONLUK SONDAJ KULESİ DİKİLECEK

    Bugün terörden arındırılan Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkaran Türkiye, baharın gelişiyle Muradiye'de de 200 tonluk sondaj kulesi dikerek, yerin 1500 metre derinliğine kadar inecek.

    Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)


    "ÇATAK KÖRKANDİL'DEN UMUTLUYUZ"

    AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, sondajın yapılacağı bölgede daha önce incelemelerde bulunduğunu anlatarak, "Muradiye bölgesinde Sultan Abdülhamid döneminde günü birlik ihtiyaçları karşılayacak şekilde petrol çıkarıldığını biliyoruz. 1915 cihan harbinde de Ruslar bölgeye girdiklerinde askeri araçlarının yakıtını bu bölgeden karşılamışlar. Onlar gidince bölgede kuyulara betonlar dökülmüş. Şimdi AK Parti Hükümeti olarak 2023'ten beri oraya sondaj kuyusu vurmak için sayın Cumhurbaşkanımız ve Enerji Bakanımızın direktifleri ile çalışma başlatıldı" dedi.

    Bölgede Çatak Körkandil'de daha önce sondaj kulesi kurulduğunu da anımsatan Türkmenoğlu, "Çatak Körkandil'de 1800 metre derinliklere inildi ve çalışmalar sürüyor. Oradan gelen sonuçlardan umutluyuz. Muradiye'de de altyapı çalışması yapıldı, zemin hazırlandı. Şimdi tabana beton dökülecek, onun üzerine kule dikilip sondaj yapılacak ve çalışmaları bu yıl bitireceğiz" şeklinde konuştu.

    Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)Gabar'dan sonra Van Muradiye'de petrol aranacak (Takvim.com.tr)


    5 AYRI NOKTADA LİSANS ALINDI

    TPAO'nun bölgede 5 ayrı noktada arama ruhsatı aldığını anlatan Türkmenoğlu, "Şu an sondaj kulesi kurulacak Kürsat bölgesi, İran-Özalp-Muradiye üçgeni ortasında bir yer, bu sebeple buradan çok umutluyuz. Orada büyük bir müjdeli haber bekliyoruz. Şu an için en önemli konu orada sondaj kuyusunun vurulmasıdır. 80 yıldır her hükümet döneminde petrol var denilmesine rağmen arama yapılmadı. Ama biz arama yaparak Gabar'da nasıl petrol bulduysak, inşallah burada da bulacağız" ifadeleirni kullandı.

    Yapılan sondaj çalışmalarının Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtladığını anlatan Türkmenoğlu, "Bugün yılda 80-90 sondaj çalışması yapılıyor. Türkiye'de şu anda 120 bin varil günlük ham petrol çıkarılıyor. Bölge terörden arındırıldıktan sonra tüm bu başarılar geldi. Artık her bir metrekarede devletin gücü ve etkinliği hissediliyor. Van'da da sağlanan bu güven ortamı inşallah büyük bir müjdeyi beraberinde getirecektir" diye konuştu.

    Sultan Abdülhamid Han'ın 136 yıl önce çizdirdiği haritada bölgedeki petrol varlığına dikkat çekiliyor (Takvim.com.tr /Arşiv)Sultan Abdülhamid Han'ın 136 yıl önce çizdirdiği haritada bölgedeki petrol varlığına dikkat çekiliyor (Takvim.com.tr /Arşiv)

    SULTAN ABDÜLHAMİD HAN'IN 136 YILLIK MİRASI

    Öte yandan bölgedeki petrol varlığı 136 yıl önce Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid Han'ın çizdirdiği petrol haritalarında da yer alıyor.

    Osmanlı'nın son döneminde Van'ın Muradiye ilçesindeki Beşparmak, Kürzot, Amik ve Haraşik köylerinde petrol olduğuna dair kayıtlar bulunuyor.

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