Bakan Bayraktar Turkuvaz Dijital "Yeni Gabarlar" diyerek duyurmuştu! Van Muradiye'de petrol aranacak: Abdülhamid Han'ın 136 yıllık mirası

"Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" muştusuyla atılan adımlar karşılığını veriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gabar'daki petrol üretimini 100 bin varilin üzerine çıkarmayı hedeflerken yeni keşifler için kapı aralandı.
Ocak 2025'te Turkuvaz Dijital yayınına konuk olan ve Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gabar petrolünün üretimini 100 bin varile çıkarıp yeni Gabarlar ile inşallah keşifler ve üretimlerle petrol üretimimizi artırmak istiyoruz" demişti.
Bakan Bayraktar'ın bu mesajı sonrası Van'ın Muradiye ilçesinde petrol sondajı için hazırlıklar hız kazandı.
VAN MURADİYE'DE PETROL SONDAJI YAPILACAK
SABAH'tan Barış Şimşek'in haberine göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Van'ın Muradiye ilçesinde petrol arama çalışması yürütülecek. İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Beşparmak Mahallesi'nde 2 bin 300 rakımlı dağın eteğinde yürütülecek çalışmalar kapsamında Nisan ayında sondaj yapılmaya başlanacak.