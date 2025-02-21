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Dünyanın en iyileri arasına Türk lezzetleri de girdi!

Dünyanın en beğenilen 100 yumurta yemeği sıralandı. 4 Türk lezzeti listeye girdi. Ispanaklı yumurta 5’inci, menemen 10’uncu sıraya yerleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Dünyanın en iyileri arasına Türk lezzetleri de girdi!

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    Dünya çapında yemek kültürleri ve geleneksel tarifler üzerine yaptığı incelemelerle tanınan Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak dünyanın en iyi yumurtalı tariflerini paylaştı. Ajitsuke tamago adındaki Japon lezzeti birinci olurken, listede Türkiye'den de lezzetler yer aldı.

    Ispanaklı yumurta listeye 5'inci sıradan girdi. Taste Atlas tarifi, "Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır" cümleleriyle anlattı.

    Günün her öğünü tüketilebilen, "Soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla uzun süre sosyal medya gündemini meşgul eden menemen de 10'uncu sırada kendine yer buldu. Ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana 20'nci sıradan, çılbır ise 30'uncu sıradan listeye girdi.

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