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TÜİK "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı: Çalışanların yüzde 81.7'si işinden memnun

TÜİK’in 2024’e ilişkin ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, ücretli çalışanların yüzde 81.7’si, işverenlerin yüzde 82.9’u, kendi hesabına çalışanların ise yüzde 77.7’si işinden memnun.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Şubat 2025
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı: Çalışanların yüzde 81.7’si işinden memnun

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin 'Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı yüzde 49.6 çıktı.

    EVLİLER DAHA MUTLU
    Kadınların yüzde 52'si mutluyken, erkeklerin ise yüzde 46'sının mutlu olduğu belirlendi. Evli olanlar yüzde 52 mutluyken, bekar olanlar da yüzde 44 mutlu çıktı. Aynı araştırmayla işten memnuniyet oranı da ölçüldü. Buna göre; ücretli/ maaşlı çalışanların 2023 yılında yüzde 81.2'si işinden memnunken, 2024 yılında bu oran yüzde 81.7'ye yükseldi.

    'Orta' diyenlerin oranı yüzde 12.6 olurken, 'Memnun değilim' diyenlerin oranı yüzde 5.7 olarak gerçekleşti. İşverenlerin ise 2023'te yüzde 82.6'sı işinden memnunken, 2024'te bu oran yüzde 82.9'a yükseldi.

    'Orta' diyenlerin oranı yüzde 9.1, 'Memnun değilim' diyenlerin oranı yüzde 8 oldu. Kendi hesabına çalışanlar arasında da 'memnun' olduğunu söyleyenler yüzde 77.7 olurken, 'ücretsiz aile işçileri' içinde 'Memnunum' diyenlerin oranı yüzde 69.8'e düştü.

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