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TP Petrol’den Alpet’e üst düzey transferler

Akaryakıt sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. TP Petrol’de üst düzey yönetici olarak görev yapan Genel Müdür Fidan Bayındır ve Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, Alpet bünyesine katıldı. Bu transfer, Alpet’in yönetim kadrosunu güçlendirerek sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 16:07
TP Petrol’den Alpet’e üst düzey transferler

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    TP Petrol'de üst düzey yönetici olarak görev yapan Genel Müdür Fidan Bayındır ve Genel Müdür Yardımcısı Okan Ekinci, Alpet bünyesine katıldı.

    Fidan Bayındır, TP Petrol'de uzun yıllar boyunca çeşitli kademelerde görev yaparak sektörde önemli deneyimler kazandı. Özellikle stratejik yönetim, operasyonel verimlilik ve kurumsal büyüme konularında başarılı projelere imza atan Bayındır, Alpet'te de benzer başarıları sürdürmeyi amaçlıyor.

    Okan Ekinci ise TP Petrol'de yöneticilik yaptığı dönemde operasyonel süreçlerde büyük dönüşümlere öncülük etti. Alpet'in büyüme vizyonuna katkıda bulunacağı belirtilen Ekinci'nin, şirketin operasyonel verimliliğini artırmaya yönelik projeler geliştireceği ifade ediliyor.

    Alpet yetkilileri, Bayındır ve Ekinci'nin şirkete katılımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni yöneticilerin Alpet'in hedeflerine ulaşmasında önemli roller üstleneceğini vurguladı.

    ZEREN GROUP HOLDİNG, TP PETROL ALIMINI SON ANDA İPTAL ETTİ
    2024'ün son günlerinde Türkiye Petrolleri'nin satışı gündeme gelmiş, Zeren Group Holding ile Zülfikar Holding anlaşmada son aşamaya gelmişti. Rekabet Kurumu'nun onay verdiği satış, son anda iptal oldu. Zeren Group Holding, ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle satın alma sürecini sonlandırdığını açıkladı.

    Öte yandan, kesin satın alma işlemlerinde son aşamaya gelindiğinde, Zeren Group Holding yaptığı incelemelerde Zülfikar Holding tarafından kendilerine belirtilmeyen milyonlarca dolarlık borçlar tespit etti. Bu durum, satın alma sürecinin iptal edilmesine yol açtı.

    Zeren Group Holding, şirketin satın alımını durdururken, TP Petrol'ün bağlı olduğu Zülfikar Holding'den 30 milyon doların üzerinde alacağı içinde hukuki yollara başvurduğu bilgisi de gündemde konuşuluyor.

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