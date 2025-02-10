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2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı? Vatandaşlar, 2025 Şubat ayında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Son ödeme Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı.