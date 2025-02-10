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Şubat ayında aile destek ödemesi yatacak mı? Uzatıldı mı? Son durum

Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere düzenli olarak yapılan ödemeleri kapsıyor. 2025 yılı ile birlikte vatandaşlar ödemelerin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:39
Şubat ayında aile destek ödemesi yatacak mı? Uzatıldı mı? Son durum

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    2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

    Vatandaşlar, 2025 Şubat ayında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Son ödeme Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan son duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süre geçerli olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı. Konuya dair yeni bir duyuru gelmesi halinde haberimizde detaylarına yer vereceğiz.

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