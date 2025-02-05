SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Şubat ayında aile destek ödemesi yatacak mı?

Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere düzenli olarak yapılan ödemeleri kapsıyor. 2025 yılı ile birlikte vatandaşlar ödemelerin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 14:14
Şubat ayında aile destek ödemesi yatacak mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

    Vatandaşlar, 2025 Şubat ayında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Son ödeme Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan son duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süre geçerli olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Donald Trump’ın Gazze planına tepki: Abesle iştigal | Ahmet Şara ile ne görüşüldü? | Bahçeli’nin Öcalan çıkışı
    Mansur Yavaş’tan savaş bildirisi hazırlığı! Özgür Özel’le 3. görüşmede ipleri kopardı... Gözler 7 Şubat’a çevrildi
    Başka Bir Gün
    Netanyahu’dan Trump’a altın çağrı cihazı! Hizbullah’a telsiz saldırısına gönderme
    İskenderunspor - Trabzonspor | CANLI İZLE
    Ankara’da Erdoğan-Steinmeir zirvesi! En önemli gündem: Eurofighter’lar! Türkiye fiyat bekliyor...
    Trump’ın Gazze’yi ilhak planına tepki! ABD basını küstah emperyalist İsrail Netanyahu’ya siyasi can simidi dedi
    Fenerbahçe’den 2 yıldıza resmi teklif! Transferde sürpriz
    CHP’deki ön seçim savaşında Mansur Yavaş’tan 10 Şubat hamlesi! Önünde 3 seçenek var... İmamoğlu ve Özel’in canını sıkan anket
    EMEKLİYE 25 BİN TL PROMOSYON FIRSATI! Kampanyalarını tek tek açıkladılar! Ziraat Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Akbank, Garanti...
    Menekşe Güven olayında yeni gelişme! Müge Anlı’dan o olay sonrası karar: Bu dosyaya bakamayacağım
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Deprem şehitleri Kur’an ve dualarla anılacak! Adıyaman’da Bir oluruz temalı 6 Şubat programı: Başkan Erdoğan iştirak edecek
    Narin cinayetinde flaş iddia: Suçu Salim’e yıkacaklar! Baba Arif Güran’dan açıklama: İsterlerse Edirne’ye versinler
    CANLI | Beyaz Saray’da kara buluşma: Trump ve Netanyahu’dan Gazze’yi ilhak planı: ABD ordu mu gönderecek?
    Bu markalara bakmadan alışveriş yapma! Sucukta baş eti, hamburgerde kalp, baklavada ay çekirdeği! | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
    İstanbul’a yılın ilk karı düştü! Meteoroloji’den 19 ile sarı alarm: Her yer beyaza bürünecek!
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 Şubat filmi: Bir oluruz, gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz
    Yeşilçam’ın fettan güzeli Lale Belkıs bakın şimdi ne halde! Gören inanamadı: 86’lık Barbie!