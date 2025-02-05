2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.
2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.
Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?
Vatandaşlar, 2025 Şubat ayında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Son ödeme Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan son duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir;
"Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı."
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süre geçerli olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.