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Türkiye’de doğan Global Online PR Servisi B2Press 2024 yılında ciro bazında %90 büyüdü

50’yi aşkın ülkedeki 25’ten fazla iş ortağıyla basın bülteni dağıtımı hizmeti veren online PR servisi B2Press, 2024 karnesini açıkladı. Bir yılda dünya çapında 2 bini aşkın basın bülteni dağıtımı gerçekleştirirken, cirosunu euro bazında %90, müşteri sayısını %30 artırdı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 11:05 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 11:05
Türkiye’de doğan Global Online PR Servisi B2Press 2024 yılında ciro bazında %90 büyüdü

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    2016'dan bu yana PR hizmetini tüm dünyada servis modeliyle sunan B2Press, 10. yaşına girerken, 2024 yılına dair güçlü karnesini açıkladı.

    50'yi aşkın ülkedeki 25'ten fazla iş ortağıyla basın bülteni dağıtımı hizmeti veren online PR servisi, global rakiplerinin aksine, önceki yıla kıyasla cirosunu euro bazında %90 artırdı.

    B2Press, 2024 yılında dünya genelinde 2 binden fazla basın bülteni ve özel haber yayımlarken, bu sayede müşterilerinin pazarlama stratejilerini destekleyerek, hedef kitlesiyle iletişim kurmasını sağladı.

    "750'DEN FAZLA FARKLI MARKA BASIN BÜLTENİ DAĞITIMI İÇİN B2PRESS'İ TERCİH ETTİ"

    B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, konuya dair şu açıklamada bulundu: "Profesyonel ekibimizle birlikte dünya genelinde her sektör ve ölçekten markanın, şirketin ve girişimlerin dijital dünyadaki varlığını destekliyoruz. Global çaptaki güçlü medya ağımızla müşterilerimizin sesini hedef kitlelerine ulaştırırken, temellerini 9 yıl önce attığımız iş modelimizi durmadan geliştirdik ve büyümeye devam ettik. 2024 yılında müşteri sayımız %30 artış göstererek 750'yi aştı."

    2023'e kıyasla Türkiye'de de TL bazında %150 ciro artışı kaydeden B2Press, bir yılda bin 500'ü aşkın basın bülteni ve özel haber gönderimi gerçekleştirdi. Anlaşmalı mecra ve haber ajansı sayısını her geçen gün artıran online PR servisinin Türkiye pazarında hizmet verdiği markaların arasında Eczacıbaşı VitrA, SAP Türkiye, KoçZer, Daikin, Gate.TR, Pastel, ikas, NTT DATA Business Solutions Türkiye, CoinTR'nin yanı sıra Seramiksan, Teyit, TUDEM, WhiteBIT gibi sektörünün öncüsü markalar da yer alıyor.

    YURTDIŞI BASIN BÜLTENİ DAĞITIMLARINDA ZİRVEYE ORTADOĞU YERLEŞTİ

    B2Press, benzer bir başarı tablosunu yurt dışında da sergileyerek 2024 yılında cirosunu euro bazında %61 artırdı. B2Press yurt dışında gerçekleştirdiği 500'den fazla basın bülteni dağıtımının %29'unu Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirdi. Bunu %13 ile ABD, %9 ile de Avrupa'nın geneli takip etti. Müşterilerinden aldığı talepler doğrultusunda, dağıtımlarının %8'ini de Birleşik Krallık'ta yaptı. Emaar, Flying Tiger, Fibabanka, Hankook, The Stevie Awards, Bitget, Devexperts, True Global Ventures, Terramaster, Al-Futtaim Group gibi büyük kuruluşlara hizmet verdi.

    B2PRESS BUSİNESS PLATFORMU CANLIYA ALINACAK

    Online PR servisi, 2023'te hayata geçirdiği dijital içerik servisi B2Press Plus ile yıl boyunca NTT DATA Business Solutions Türkiye, KoçZer, SAP Türkiye, Unusual Payroll, Preply, CoinTR, GateTR gibi kurumların ve C-level yöneticilerinin iletişim stratejilerini güçlendirmeye devam etti. Bu kapsamda teknik incelemeler (whitepaper), gündem ve trend analizleri ile lider iletişimlerini desteklerken; Türkçe ve İngilizce hazırladığı internet sitesi içerikleri, pazarlama metinleri, blog yazıları, video senaryoları, tanıtım sunumlarıyla da kurumsal söylem ihtiyaçlarını nitelikli içeriklerle karşıladı.

    2025'te de hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini aktaran B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

    "Halihazırdaki gelişmelerimize yenilerini eklemek için çalışmalarımızı süratle sürdürüyoruz. Müşteri ilişkileri yönetimi ve operasyonel süreçlerimizin verimliliğini optimize etmek için B2Press Business adlı platformumuzu yılın ikinci çeyreğinde canlıya alacağız. İstanbul'un yanı sıra Hollanda'nın Amsterdam ve Utrecht şehirlerindeki ofislerimizden yürüttüğümüz bölgesel hizmetlerimizi birbirinden ayırmak amacıyla ilk adımlarımızı atarken, 2 yeni ülkede lokal ekipler kurma amacıyla yatırım yapacağız."


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