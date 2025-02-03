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Reges Elektrik kadın istihdamını artırmak için “Kadınlar için Enerji Okulu” kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Reges Elektrik "Kadının Enerjisi, Türkiye’nin Enerjisi" mottosuyla enerji sektöründe çalışan veya bu alanda kariyer planlayan kadınların bilgi ve deneyimlerini geliştirmek için harekete geçti. İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliğinde "Kadınlar İçin Enerji Okulu" isimli akademi kuruldu.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:56 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 10:57
Reges Elektrik kadın istihdamını artırmak için Kadınlar için Enerji Okulu kurdu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ülkemizde kadınların istihdama daha etkin ve güçlü bir biçimde katılması için önemli adımlar atılıyor. Enerji sektöründeki kadın-erkek istihdam oranları arasındaki farkın kapatılması amacıyla "Kadınlar İçin Enerji Okulu Projesi" hayata geçiriliyor. Elektrik enerjisi sektöründe çalışan veya bu sektörde kariyer planlayan kadınların bilgi ve deneyimlerini derinleştirerek sektöre dahil olmalarını destekleyen proje Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Reges Elektrik ve İstanbul Kültür Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor. Bu kapsamda, Bakanlık ile Reges Elektrik arasında 17 Ocak'ta imzalanan İşbirliği Protokolü, enerji sektöründe kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunacak. Proje çerçevesinde kurulan "Kadınlar İçin Enerji Okulu" isimli akademinin ilk dersi 10 Nisan'da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde gerçekleştirecek.

    ENERJİ SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI ARTIRILACAK

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın enerji sektöründeki kadın-erkek eşitliğine dair açıkladığı veriler, Kadınlar için Enerji Okulu Projesi'nin önemini ortaya koyuyor. Ajans tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, geleneksel enerji sektörünün yalnızca %16' sını kadın çalışanlar oluşturuyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yapılan araştırma sonuçları ise, yenilebilir enerji işgücünün yalnızca %32'sinin kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Söz konusu uçurumu kapatmak için hayata geçirilen proje ile uluslararası standartlarda bir değer zinciri oluşturularak hem kadın-erkek eşitliğinin hem de enerji sektöründeki kadın temsiliyetinin artırılması hedefleniyor.

    BAŞVURULAR 3 ŞUBAT – 3 MART TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

    Kadınlar İçin Enerji Okulu, kadın profesyonellerin enerji sektörüne ilişkin bilgi birikimlerini teknik, akademik ve sektörel olarak geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda nitelikli kadın istihdamını desteklerken, sektördeki çeşitlilik ve kapsayıcılığı da teşvik ediyor. Yılda bir defa gerçekleştirilecek olan eğitimin müfredatını ise enerji tedariği, liderlik, yönetim becerileri, sürdürülebilirlik gibi ders konuları oluşturuyor.

    "Kadının Enerjisi Türkiye'nin Enerjisi" sloganıyla hayat bulacak programa, 3 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında başvuru yapılacak. Lisans diploması bulunan ya da üniversitelerin dördüncü sınıf öğrencisi olan kadın adayların başvuruları kabul edilirken, 5 haftalık eğitim programının ilk ders zili 10 Nisan'da çalacak. 10 Mayıs'a kadar her hafta üçer saat işlenecek dersler, teknik, akademik ve sektörel eğitimleri kapsayacak.

    PROGRAMI BAŞARIYLA TAMAMLAYAN BİR KİŞİ REGES'TE İSTİHDAM EDİLECEK

    Eğitime katılanlar, sertifika almaya hak kazanmak için üç temel koşulu yerine getirecek. Derslere eksiksiz olarak katılmanın yanı sıra, üçüncü hafta itibarıyla yapılacak olay çalışma analizinde %40 ve dönem sonunda gerçekleştirilecek final sınavında %60 başarılı olmaları gerekecek. Programı başarıyla tamamlayan bir kadın profesyonele Reges Elektrik bünyesinde istihdam imkanı sunulacak.

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