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2024'te tedavüle sürülen bozuk para miktarı açıklandı!

2024 yılı boyunca toplamda 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sunuldu. Söz konusu bozuk paraların değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olarak kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Şubat 2025
2024’te tedavüle sürülen bozuk para miktarı açıklandı!

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    2024 yılı boyunca 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavülde oldu. Tedavüle sürülen bozuk paraların değeri 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olarak hesaplandı.

    Darphane verilerine göre; 12 ayda 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu. 2023'te 781 milyon 492 bin 300 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri 659 milyon 542 bin 600 lira olmuştu.

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