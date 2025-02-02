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Üretici ile market fiyat farkında limon şampiyon!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında markette takip edilen 41 ürünün 23'ünün fiyatının arttığını, 18'inin ise düştüğünü açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025
Üretici ile market fiyat farkında limon şampiyon!

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    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ocak ayında markette takip edilen 41 ürünün 23'ünün fiyatının arttığını, 18'inin ise düştüğünü bildirdi.

    Ocak ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 597.4 ile limonda görüldüğünü ifade eden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

    "Limondaki fiyat farkını yüzde 379.9 ile patates, yüzde 267.2 ile mandalina, yüzde 215.4 ile kuru kayısı, yüzde 193.6 ile kuru fasulye ve yüzde 186.8 ile kuru incir takip etti. Markette en fazla fiyatı artan ürün yüzde 14.9 ile kuru fasulye, üreticide ise yüzde 25.8 ile portakal olurken, fiyatı en fazla düşen ürün markette yüzde 26.8 ile patlıcan, üreticide yüzde 46.8 ile karnabahar oldu."

    Bayraktar, markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı, 18 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü belirtti. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 14.9 ile kuru fasulye olduğunu bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

    "Kuru fasulyedeki fiyat artışını yüzde 12 ile kırmızı mercimek, yüzde 10.7 ile sivri biber, yüzde 10.7 ile kuru kayısı izledi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 26.8 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20.3 ile marul, yüzde 17.1 ile havuç takip etti."

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