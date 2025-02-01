BDDK 9 aylık verilerini açıkladı! 2024’ün mevzuat zengini İstanbul oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) verilerine göre, 2024'ün ilk 9 ayında toplam mevduat 17. 8 trilyona ulaşırken, döviz mevduatları 6.6 trilyon olarak gerçekleşti.

Mevduat hesabının en yüksek olduğu şehir 7.3 trilyon lira ile İstanbul olurken; Ankara 2.3 trilyon lira, İzmir 930.6 milyar lira, Antalya 561.7 milyar lira ve Bursa 444.7 milyar lira ile takip etti.

Altın mevduatında da ilk sıra İstanbul'un oldu. İstanbul'da altın mevduatı 439.7 milyar lirayı bulurken, Ankara 149 milyar lira, İzmir ise 78.9 milyar lira ile ilk 3'te yer aldı.



ALTIN REKOR YENİLEDİ

ONS altın, 2 bin 800 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Altında Ocak ayındaki yükseliş yaklaşık yüzde 7'yi buldu. Ons altının performansı gram tarafında da yükselişi getirdi. Gram altın 3 bin 223 lira ile rekor yeniledi. Çeyrek altın ise 5 bin 256 liraya çıktı.