TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Aracı Yarışması başvuruları devam ediyor

TEKNOFEST kapsamında Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'na başvurular devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencileriyle mezunlarının katılabildiği yarışmada takımlar en az 3, en fazla 15 kişiden oluşabilecek. Mezun seviyesindeki başvurular, firmalar veya girişimler tarafından yapılabilecek. Son başvuru tarihi 20 Şubat olan yarışmanın toplam para ödülü ise 1.2 milyon lira olacak. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında dereceye girenler büyük ödülün sahibi olurken, adaylar malzeme desteğinin yanı sıra mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılabilecek.

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