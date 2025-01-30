Fibasigorta prim üretimini %131 artırdı

Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, 2024'te prim üretiminde yüzde 131 büyüme yakaladıklarını belirterek, şirketin başarısında, geliştirdikleri dijital dünya, sürdürülebilirlik odağı ve güç birliği çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti. Sürdürülebilir gelecek için şirketlerin üzerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını aktaran Öztürkoğlu, "Poliçe sahiplerinin yıl boyunca oluşturduğu karbon emisyonunu dengeleyen Sürdürülebilir Gelecek Ferdi Kaza Sigortası ürünümüz Türkiye'de bir ilk" dedi.

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