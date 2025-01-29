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Kapsayıcı sosyal sigorta eşitsizliklere çözüm sunuyor!

Cenevre Derneği’nin raporuna göre; politika yapıcılar ve düzenleyiciler gibi kilit sektör paydaşları, dezavantajlı gruplara koruma sağlamak için kapsayıcı sigortayı bir çözüm olarak değerlendiriyor...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Kapsayıcı sosyal sigorta eşitsizliklere çözüm sunuyor!

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    Cenevre Derneği, Gelişmiş Ekonomilerde Kapsayıcı Sigorta: Toplumdaki Gerginlikleri Hafifletmek başlıklı raporu yayımladı.

    Rapora göre, küresel finansal kriz, COVID-19 pandemisi ve son dönemdeki enflasyonist şokların ardından, gelişmiş ekonomiler artan sosyal eşitsizlikler ve zayıflayan sosyal güvenlik ağları gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu durumun bir sonucu olarak, politika yapıcılar ve düzenleyiciler gibi kilit sektör paydaşları, dezavantajlı gruplara koruma sağlamak için kapsayıcı sigortayı bir çözüm olarak değerlendiriyor. Rapora göre, kapsayıcı sigorta, finansal kapsayıcılığın temel bir unsuru olarak, sosyo-ekonomik veya sosyodemografik durumdan bağımsız olarak temel finansal hizmetlere erişimi garanti altına almayı hedefliyor.

    Sigorta, bireylerin ve hanelerin yoksulluğa düşmesini veya yeniden yoksulluğa sürüklenmesini engelleyerek sosyal eşitsizliği azaltabilir. Göçmenler için özel teminatlar sunmak veya geleneksel sosyal sigorta sistemlerinin bıraktığı boşlukları doldurmak gibi özel yaklaşımlar ise sosyoekonomik entegrasyonu güçlendirebilir.

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