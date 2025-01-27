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Tüketicilerden şikayet yağıyor! Bankaların yıllık aidat geliri 65 milyar liraya ulaştı

Bankaların yıllık aidat geliri 65 milyar lirayı bulurken, tüketici şikayetleri de bitmek bilmiyor: Aidat hakkında bilgilendirme yapılmıyor, talep olmadan limit artırılıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Tüketicilerden şikayet yağıyor! Bankaların yıllık aidat geliri 65 milyar liraya ulaştı

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    Bankaların yıllık kredi kartı aidat tutarları konusundaki şikayetler yine gündemde. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerden son günlerde kredi kartı aidatlarına yönelik gelen pek çok telefon geldiğini söyledi.

    6 AY KURALINA DİKKAT!
    6 ay hareketsiz kalan kredi kartlarından ücret alınamayacağını dile getiren Yılmaz, "Kendi talepleri olmaksızın tüketicilere sunulan kredi kartlarından ücret alınamaz. Diğer durumlarda, finansal tüketicilere ilişkin yönetmelik ve Merkez Bankası tebliği üzerinden alınabileceğine ilişkin düzenlemeler olsa bile, dernek olarak görüşümüz, tüketicinin korunması hakkındaki kanunun 4'üncü maddesine göre, kanunun ruhuna uygun ve tüketiciyi koruyacak şekilde bakanlıktan görüş alındıktan sonra tebliğ ve yönetmeliklerin uygulanması gerektiğidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin tüketici kanununa uygun olmadığını iddia ediyoruz" dedi.

    BİLGİLENDİRME ZORUNLU
    Ülkemizde 130 milyona yakın kredi kartı bulunduğunu söyleyen Yılmaz, "1 TL alınmış olsa 130 milyon TL eder. 130 milyon kartı düşündüğümüzde ve en düşük limitin 500'ün üzerinde olduğu varsayıldığında, yaklaşık 65 milyar TL yıllık kart aidatı alınıyor demektir. Eğer bankalar tüketiciden mutlaka kart ücreti alacaklarsa, kart maliyetini sunarken bunu alabilirler. Kredi kartının kullanım süresi 3 yıl olup, 3 yılda bir alsınlar diyoruz" şeklinde konuştu.

    Tüketicilerin kredi kartı talebinde bulunduğu zaman, bankaların en azından ücretsiz kart konusunda bilgilendirme yapmalarının zorunlu olduğunu aktaran Yılmaz, "Ancak tüketicilerden aldığımız şikayetlere göre, ücretsiz kredi kartından haberleri olmadığını ve bu konuda bilgilendirilmediklerini görmekteyiz. Bu tüketiciler, aidatlı kredi kartı üzerinden ücret alındığını belirtiyor" dedi.

    TALEP OLMADAN LİMİT ARTIRILIYOR
    Bankaların kanuna göre, ilk yıl gelirin 2 katı, 2'nci yıl ise 4 katından fazla limit veremeyeceğini söyleyen Yılmaz, tüketicilerin talebi olmadan limit artırıldığını savundu.

    Yılmaz, şunları söyledi: "Talebim olmaksızın her yıl bankalardan limitinizi artırdık diye mesaj alıyorum ve itirazda bulunuyorum. Tüketicinin korunması gerekiyor."

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