Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA) ORTALAMA TÜKETİCİ NE ÖDÜYOR? Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin tarifesinin değişmesi beklenmiyor. YENİ DÜZENLEME FATURALARA NE ZAMAN YANSIYACAK? Yüksek miktarda elektrik tüketenler, Şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek. SADECE KONUTLARI MI KAPSIYOR? Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.

Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)



HANGİ CİHAZLAR ÇOK HARCIYOR?

Elektrikte yeni hesaplamaya geçilmesiyle, düşük elektrik faturası için evdeki elektrikli cihazlar da önem taşıyacak. Elektrik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30.4 payla gün boyu kullanım zorunluluğu olan buzdolabı alırken, günlük elektriğin yüzde 10'unu elektrikli fırın, yüzde 9.8'ini televizyon, yüzde 6.5'ini çamaşır makinesi, yüzde 5.6'sını bulaşık makinesi, 4.3'ünü ütü, yüzde 2.4'ünü süpürge harcıyor. 15 Watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 Watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik tüketiyor.



SERBEST TÜKETİCİ YOLU DA AÇIK

Uygun fiyatlı elektrik kullanmak için sözleşme yapmak mümkün mü?

Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek.



İSTİSNASI VAR MI?

Yeni düzenlemenin istisnası var mı?

Cami, cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler yeni düzenlemenin dışında.