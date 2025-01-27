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Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?

Elektrik faturalarında yeni dönem Şubat ayından itibaren başlıyor. Yüksek tüketimi olan haneler, elektriği gerçek maliyeti üzerinden kullanacak.

Barış Şimşek Barış Şimşek
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Faturalarda yeni dönem Şubat’ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor?

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    Şubat'ta elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Düzenlemeyle ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak. Böylece, yüksek miktarda elektrik tüketenler, Şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek. İşte 10 soruda yeni dönem:

    Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)

    ELEKTRİK TARİFESİNDE SINIR KULLANIM DEĞERİ NE OLACAK?
    200-300 kWh ortalama elektrik tüketimi olan evlerin faturasında bir değişiklik öngörülmezken, yüksek faturada yıllık kullanım için sınır 5 bin kWh'den başlayacak. Bunun aylık ifadesi 417 kWh'ye karşılık gelecek ve bunun üzerinde tüketimi olanların faturaları yükselecek.

    HANGİ FATURALAR ÜST DİLİME GİRECEK?
    Mevcutta bin 50 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ile 5 bin lira üzerinde ödeyen ticarethanelerin faturaları üst dilime girecek. 300-400 liralık bir elektrik faturası yine aynı şekilde tahsil edilmeye devam ederken, bin 50 liralık yüksek tüketimli bir meskenin faturası 2 bin liraya çıkabilecek.

    Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)

    NE KADAR TÜKETİCİ KAPSAMDA?
    Yeni modelde abonelerin yüzde 97'sini ifade eden tüketim grubu için bir değişiklik planlanmazken, yüzde 3'lük yüksek tüketim grubunu temsil eden 1.2 milyon haneye elektriğin gerçek maliyetinin yansıtılmasıyla, 50 milyar TL'lik Hazine desteği kaldırılmış olacak.

    MEVSİMSEL KULLANIMI ÇOK OLANLARIN DURUMU NE OLACAK?
    Yıllık kullanım için 5 bin kWh sınırı esas alınacağı için, klima gibi eşyaları yaz mevsiminde çok kullanan tüketiciler için yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.

    Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)

    ORTALAMA TÜKETİCİ NE ÖDÜYOR?
    Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Bu nedenle, önemli bir kesimin tarifesinin değişmesi beklenmiyor.

    YENİ DÜZENLEME FATURALARA NE ZAMAN YANSIYACAK?
    Yüksek miktarda elektrik tüketenler, Şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

    SADECE KONUTLARI MI KAPSIYOR?
    Konut içindeki tüketimin yanı sıra apartman içindeki bağımsız bölümler ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümü yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerinde de sınır geçerli olacak.

    Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)Faturalarda yeni dönem Şubat'ta başlıyor! Yeni düzenlemenin istisnası var mı? Hangi cihazlar çok elektrik harcıyor? (AA)

    HANGİ CİHAZLAR ÇOK HARCIYOR?
    Elektrikte yeni hesaplamaya geçilmesiyle, düşük elektrik faturası için evdeki elektrikli cihazlar da önem taşıyacak. Elektrik tüketiminde ilk sırayı yüzde 30.4 payla gün boyu kullanım zorunluluğu olan buzdolabı alırken, günlük elektriğin yüzde 10'unu elektrikli fırın, yüzde 9.8'ini televizyon, yüzde 6.5'ini çamaşır makinesi, yüzde 5.6'sını bulaşık makinesi, 4.3'ünü ütü, yüzde 2.4'ünü süpürge harcıyor. 15 Watt enerji tasarruflu bir lamba, 60 Watt normal bir ampulden yüzde 75 oranında daha az elektrik tüketiyor.

    SERBEST TÜKETİCİ YOLU DA AÇIK
    Uygun fiyatlı     elektrik kullanmak için sözleşme yapmak mümkün mü?
    Bin liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler, elektrik faturası yükünü azaltmak için elektrik firmalarıyla serbest tüketici anlaşması yapıp daha uygun tarifeye geçmeyi talep edebilecek.

    İSTİSNASI VAR MI?
    Yeni düzenlemenin     istisnası var mı?
    Cami, cemevi ve AFAD barınma merkezleri gibi yerler yeni düzenlemenin dışında.

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