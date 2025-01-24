Hurda teşviki şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu?

Hurda araç teşviki şartları otomobil piyasasını ve çevreyi olumlu yönde etkileyecek bir düzenleme olarak Meclis gündeminde yerini koruyor. Peki, Hurda teşviki ve şartları nelerdir? ÖTV indirimi hurda araç şartları belli oldu mu? İşte konuya ilişkin detaylar.

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Hurda araç teşviki nedir?

Gündemde yerini koruyan hurda araç teşvikinin detayları merak ediliyor. Meclis'e sunulan teklife göre, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya çıkarılması ve eski araçların yerine yeni, yerli üretim araçların alınması teşvik edilecek. Ancak bu düzenlemenin geçerli hale gelebilmesi için söz konusu yasa teklifinin Meclis'te kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Henüz net bir tarih belirlenmemiştir.