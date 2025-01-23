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BES’te genç nesil dönemi: 18 yaş altında rekor artış!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altı katılımcılar hızla artıyor. HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, 2024 yılında her dört sözleşmeden birinin 18 yaş altına ait olduğunu belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
BES’te genç nesil dönemi: 18 yaş altında rekor artış!

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    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) çocuklarla birlikte büyüyor. HDI Fibaemeklilik Genel Müdür Yardımcısı Erhan İleri, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin BES fonlarındaki büyümenin sürdüğünü dile getirerek, 2024'te her dört sözleşmeden birinin 18 yaş altından geldiğini kaydetti. İleri, "Bu yaş grubunda 1.6 milyona yaklaşan sözleşme, 1.4 milyon katılımcı sayısı bulunuyor. 0-4 yaş grubunun sözleşme oranı daha yüksek. 0-1 yaşta oran yüzde 9 civarında, bu 150 bin civarında katılımcı demek" diye konuştu.

    9.5 MİLYON KATILIMCI
    2024 sonu itibariyle gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcı sayısının 9.5 milyon kişiye ulaştığını anlatan İleri, toplam fon büyüklüğünün de 1.1 trilyon lira olduğunu söyledi. İleri, BES için getirilen kısmi çekiş hakkı ile birlikte yaklaşık 160 milyon liranın BES yatırımlarından çekilerek konut satın alındığını ifade etti.

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