HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI? | 25 yaş üstü ÖTV’siz sıfır araç alımında hurda teşviki yürürlüğe girdi mi?

Hurda teşviki nin geçerli olabilmesi için Meclis'ten onay alınmasının ardından, yasa teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ancak, bu adımın ne zaman gerçekleşeceği ve uygulamanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir tarih verilmedi. Eğer teklif kabul edilirse, 2025 yılı itibarıyla ÖTV muafiyetiyle yeni araç alma fırsatını değerlendirebilmek mümkün olacak.

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Hurda Teşviki: Ekonomiye Katkı Sağlayacak mı?

Bu düzenleme, sadece araç sahiplerine değil, aynı zamanda Türkiye'nin yerli otomobil üretimini teşvik etmeyi de amaçlıyor. Hurdaya çıkarılan araçlarla çevresel faydaların yanı sıra, otomotiv sektöründeki üretim kapasitesinin artması bekleniyor. Yeni teşvik, Türkiye'de üretilen araçlara olan talebi artırabilir ve yerli üretim markalarının rekabet gücünü güçlendirebilir.

Hurda teşviki teklifi, hem bireysel araç sahiplerini hem de yerli otomotiv sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenleme olarak, 2025 yılı itibarıyla ne gibi değişiklikler getireceği merakla bekleniyor.