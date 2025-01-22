2025 MTV 1. taksit için son gün yaklaşıyor! Araç sahipleri dikkat

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılına ilişkin ödemeler, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen MTV için, ilk taksit ödemeleri 1 Ocak 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Araç sahipleri bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamak zorunda.