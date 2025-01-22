2024 yılında konut satışı önceki yıla göre yüzde 20.6 arttı!

Türkiye genelinde konut satış sayısı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin 25 oldu. Aralık ayı özelinde ise satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53.4 artarak 212 bin 637 olarak gerçekleşti.

NAKİT ALDIK

İstanbul, geçen yıl konut satışlarında 239 bin 213'le en yüksek paya sahip il olarak kayıtlara geçti. Bu ili, 134 bin 46'yla Ankara, 80 bin 398'le İzmir izledi. Nakit ve şirketlerin yaptıkları taksitlerle yapılan satışı kapsayan 'diğer satış' 1 milyon 319 bin 539 adet ve yüzde 89.3'lük payla en yüksek seviyeye çıktı.

YÜZDE 35'İ KADIN

Toplam satış içerisinde kadınların konut alımı da yüzde 35'e ulaştı. Satılan 1 milyon 478 bin 25 konutun 517 bin 528'ini kadınlar aldı. Kadınların payının en yüksek olduğu iller Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir olarak sıralandı. Yabancıya konut satışı 2024'te 2023'e göre yüzde 32 düşerek 23 bin 781 adede geriledi. 2023'te Antalya ilk sırada yer alırken, 2024'te İstanbul yeniden zirveye oturdu. Yabancılara İstanbul'da 8 bin 416, Antalya'da 8 bin 223 konut satışı gerçekleştirildi.