Tosyalı’dan Hatay’a yeni meslek okulu!

Tosyalı, faaliyette bulunduğu bölgelerdeki toplumsal desteğini büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda İskenderun'da inşa edilecek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve iki atölye yapımı için Hatay Valiliği ile Tosyalı Holding arasında protokol imzalandı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Ülkemizde en önemli meselelerden biri mesleki eğitim. Bir sanayici olarak her zaman inanırım ki mesleki eğitim yükselir, sanayi güçlenir. Yaptırdığımız bu okulla mesleki eğitimin gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.