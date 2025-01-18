Mersin’de yeni meyve çeşitleri geliştirildi: 6 yeni tür tescillendi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda 2'si mandarin (mandalina) 4'ü muz 6 yeni çeşit geliştirilerek tescillendi.

6 çeşidin tescil edilmesinin ardından biri keçiboynuzu olmak üzere 4 çeşit üzerinde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Mart ayına kadar ağaç üzerinde kalabilen alarin ile ocak ayında hasat edilen kalitesi ve aroması ihracata uygun olan çekirdeksiz tür aladen isimli 2 yeni mandalina tescillendi. Muzda ise baba baysal, alata barışı, poyraz 46 ile şeker filiz adı verilen çeşitler tescillendi.