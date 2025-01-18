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Mersin'de yeni meyve çeşitleri geliştirildi: 6 yeni tür tescillendi

Mersin’in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 2 mandarin ve 4 muz çeşidi olmak üzere toplamda 6 yeni meyve türü geliştirdi ve tescil etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Mersin’de yeni meyve çeşitleri geliştirildi: 6 yeni tür tescillendi

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    Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde yapılan çalışmalarda 2'si mandarin (mandalina) 4'ü muz 6 yeni çeşit geliştirilerek tescillendi.

    6 çeşidin tescil edilmesinin ardından biri keçiboynuzu olmak üzere 4 çeşit üzerinde ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Mart ayına kadar ağaç üzerinde kalabilen alarin ile ocak ayında hasat edilen kalitesi ve aroması ihracata uygun olan çekirdeksiz tür aladen isimli 2 yeni mandalina tescillendi. Muzda ise baba baysal, alata barışı, poyraz 46 ile şeker filiz adı verilen çeşitler tescillendi.

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