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Özel okullar krallarla yarışıyor: Yıllık ücret 1 milyon lirayı aştı!

Erken kayıt dönemini başlatan özel okulların bazılarında yıllık ücret 1 milyon lirayı aştı. Üstelik ek masraflar da büyüdü. Eğitim faturası, kraliyet çocuklarının okuduğu okullarla yarışır hale geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025
Özel okullar krallarla yarışıyor: Yıllık ücret 1 milyon lirayı aştı!

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    Özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. 2025-2026 dönemi erken kayıt maratonunun yine yüksek fiyatlarla başlaması velilerin tepkisini çekti. Bazı özel okulların bir yıllık eğitim için istediği fiyatlar 1 milyon lirayı aştı. Hatta ek masraflarla fiyatı 2 milyon lirayı bulan okullar olacağı belirtildi.

    SINIR VAR AMA...
    Bu ücretlerle okullarımız, dünyanın en pahalı kurumlarıyla yarışır hale geldi. Öyle ki; kraliyet çocuklarının eğitim ücreti Türkiye'deki bazı okullarla aynı seviyeye geldi. Birleşik Krallık Kraliyet Ailesi'nden Prens William ve Prenses Kate'in çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in eğitim aldığı Lambrook School'a üç çocuk için ödenen yıllık ücret 80 bin sterlin (yaklaşık 3.5 milyon TL). Ara sınıflarda okul ücretlerinde yüzde 54.8, kıyafet ve etüt gibi hizmetler için yüzde 49.8 zam sınırı olsa da başlangıç sınıflarında, yemek-servis gibi ücretlerde tavan bulunmuyor. Bazı okulların zam sınırını türlü yollarla aştığı ifade ediliyor.

    BİR ÖĞÜN YEMEK 833 TL
    Bir veli, yemek parası 150 bin lira olan okulla ilgili, "180 günlük eğitim-öğretim takvimine göre bir öğün 833 TL'ye geliyor. Çocukların çoğu bu yemekleri yemiyor. Ödenen para çok yüksek" yorumunu yapıyor. Bir başka veli, geçen yıl 50 bin lira olan yemek ücretinin 100 bin liraya çıktığını söylerken; bir başkası da etüt parasının zorunlu olarak alındığını, geçtiğimiz yıl 17 bin lira olan etüt ücretinin 49 bin liraya çıkarıldığını söylüyor.

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