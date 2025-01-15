ŞOK, Tarım Kredi, A101, Migros en ucuz hangi markette; Yağ fiyatlarına indirim

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Marketlerde Ayçiçek Yağı Fiyatları Güncellendi Carrefour, A101, Migros ve ŞOK gibi zincir marketler, ayçiçek yağı fiyatlarında yeni bir döneme girdi. Farklı markalara ait ürünlerde yapılan fiyat güncellemeleri, tüketicilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Bu durum, tüketicilerin hem kalite hem de fiyat ölçütlerini dikkate alarak daha bilinçli kararlar vermesini sağlıyor. Özellikle son dönemde, büyük marketler arasındaki rekabet, fiyatlarda ciddi bir düşüşe neden oldu.