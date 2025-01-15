İŞKUR’dan bekçi alım ilanı duyuruldu; KPSS şartı yok!

KPSS sınavı, her yıl Türkiye'de binlerce kişinin katıldığı önemli bir sınav olmasına rağmen, bazı kamu iş ilanlarında KPSS puanı aranmıyor. Güvenlik alanında, bekçi alımları son dönemde popüler bir konu haline geldi. Bu alımlarda, genellikle belirli yaş ve cinsiyet kriterleri bulunuyor, ancak birçok kişi için bu, kamu sektöründe çalışma fırsatını kaçırmamak adına büyük bir şans olarak görülüyor.