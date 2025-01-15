Faizler cillop gibi; 5 sene vadeli 1 sene geri ödemesiz 500 bin TL veriliyor

Kamu Bankaları, Esnafa Yönelik Yeni Kredi Fırsatları Sunuyor
Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararları sonrası, kamu bankaları esnaflara yönelik cazip kredi olanakları sağlamaya devam ediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan krediler, düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme planları ile dikkat çekiyor. İşte, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu yeni kredi fırsatları:
Vakıfbank'tan 500.000 TL'ye Kadar Esnaf Kredisi
Vakıfbank, esnaflara özel TAM Esnaf Destek Paketi kapsamında, 500.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Bu paket ile işletmeler, 60 aya kadar vade seçeneğiyle ve ilk yıl geri ödemesiz dönemle finansman desteğinden faydalanabiliyor.
Faiz oranları ise, 24-36 ay vadeli kredilerde %3.75, 37-48 ay vadeli kredilerde %3.25 ve 49-60 ay vadeli kredilerde ise %2.99 gibi cazip oranlarla belirlenmiş durumda. Krediyi almak için, başvuru sahibinin Vakıfbank müşterisi olması, ticari faaliyet gösteriyor olması ve bankanın kredi politikalarına uygun olması gerekiyor.
Detaylar ve başvuru için: Vakıfbank Esnaf Kredisi Bilgileri