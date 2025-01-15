SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

TOKİ), 2025 yılı itibarıyla, Ziraat Bankası aracılığıyla sağlanan faizsiz konut kredisi imkânını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:47 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:47
942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu kredi, şehit aileleri, terör malulleri ile bunların dul ve yetimleri gibi hak sahiplerine sunuluyor. Faizsiz konut kredisi, uzun yıllardır çeşitli düzenlemelerle genişletilen kapsamıyla, hak sahiplerine ev sahibi olma yolunda büyük bir fırsat sunuyor.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    2025 İçin Yeni Kredi Miktarı

    2025 yılında geçerli olacak faizsiz kredi miktarı, Türkiye genelindeki yıllık fiyat artış oranına göre güncelleniyor. 2025 yılı için bu miktar 942.000 TL olarak belirlendi.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Başvuru Süreci ve Kredi Şartları

    Faizsiz kredi almak isteyen hak sahiplerinin Ziraat Bankası'na başvurmaları gerekiyor. Başvuru için gereken belgeler arasında, alınmak istenen konutun tapu belgesi de yer alıyor.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Şehit aileleri, terör malulleri ve bunların dul ve yetimleri, herhangi bir bölge ve büyüklükteki konutu bu krediyle alabiliyorlar. Ancak, tapunun en fazla bir yıl önce alınmış olması yeterli.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Kredi Geri Ödeme Şartları

    Kredi geri ödemesi, hak sahibinin maaşının 1/4'ü kadar bir miktarın, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kesilmesiyle yapılır. Bu süreç, borç tamamen ödenene kadar devam eder.

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Kredinin vadesi, borcun tamamının ödenmesiyle sona erer. Faizsiz kredi olmasına rağmen, açılışta hak sahibinden bir defaya mahsus olmak üzere kredinin %1'i oranında bir masraf alınır.

    Kaynak ve Bilgi Linki: TOKİ - Faizsiz Konut Kredileri

    Bilmeyen kaçırır; 942 bin TL faizsiz kredi alabilirsiniz

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel’e kırmızı kart göndermesi
    Başkan Erdoğan’dan YPG ve Kandil’e son uyarı! Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı diyerek duyurdu: Silah bırakmazlarsa gömülürler
    İmralı’dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan’ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit’ten Silah bırakmayız, Suriye’de direniriz mesajı
    Gözler Ankara - Şam zirvesinde! Hariciye - Savunma - İstihbarat... YPG ya silah bırakır ya da silahlarıyla gömülür | Hangi konular masada?
    İBB’den toplu ulaşıma zam | Öğrenci ve tam akbil fiyatları ne kadar oldu? İşte 2025 İETT kalem kalem yeni ücret listesi
    Ayşe Barım soruşturmasında sıcak gelişme! Serenay Sarıkaya ifade verdi! O sözleri dikkat çekti
    Meteroloji’den yeni rapor geldi! İstanbul’da yılın ilk karı ne zaman yağacak? Gözler o tarihte: Her yer buz kesecek!
    Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı?
    CANLI | Katar’da Gazze masası! Ateşkes olacak mı? Hamas Önce haritaları görelim dedi
    Fenerbahçe’den Tuta sonrası 2 bomba daha!
    Beşiktaş’taki ihale vurgununda yeni detay! İBB ve CHP’li belediyelerin ihya ettiği İÇKALE ’PKK parkı’nın mimarı çıktı: Belge belge ifşa
    MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın İran yapılanması YRK’nın kurucularından Amed Serhed kod adlı İslam Dotkanlou ve koruması etkisiz hale getirildi
    Adana’da korkunç olay! 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu | Kahvaltı sofrasında vahşet
    Şafak Sezer Ayşe Barım’ı işaret etti! Tekelleşme çarkına tepki: Onların suyu ısındı yakında hepsini ortaya çıkaracaklar
    Galatasaray’dan 3 transfer! Süper Lig’e damga vuran yıldızlar yolda